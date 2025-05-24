«Ты чего, дуреха?» — Катя IOWA спасла беременную фанатку от смерти

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 34 0

Катя IOWA спасла беременную фанатку от смерти

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Ещенко; 5-tv.ru

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Певица поделилась трогательной историей.

Певица Катя IOWA спасла беременную фанатку, которая не хотела оставлять ребенка. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru после концерта группы.

Артистка поделилась историей своей поклонницы, которая попросила ее о помощи. Девушка была уже на сносях и находилась в полном отчаянии. Молодой человек бросил ее, и она осталась совсем одна. Она не хотела оставлять ребенком и думала о самоубийстве.

«Я отправила своего знакомого, который приезжал к ней постоянно с цветами, с корзинами шоколада и всего что угодно», — говорит артистка.

Затем ее отправили в центр для помощи женщинам, оказавшихся в подобной ситуации.

«Ее там выходили просто. Ей сказали: ребенок — это счастье, подожди. Это не значит, что ты осталась одна. Будет этот мужчина, другой, а это — новый человек, который пришел через тебя. Его же кто-то отправил?! Он прилетел к тебе из космоса! А ты чего, дуреха?» — говорит Катя IOWA.

К счастью, та девушка родила в итоге здорового малыша. Она любит сына всем сердцем и счастлива, что послушала тогда те советы.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная Трусова рассказала о планах на жизнь.

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