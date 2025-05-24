Армия Израиля использует мирных жителей в Газе как живые щиты

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Армия Израиля использует палестинцев в Газе в качестве живых щитов

AP сообщило о применении Израилем тактики живых щитов в секторе Газа

Фото: Reuters/Mahmoud Issa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Командиры предпочитают закрывать глаза на беспощадную тактику.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) использует палестинских гражданских лиц в качестве живых щитов в секторе Газа. Солдаты принуждают местных жителей входить в здания и туннели для проверки на наличие взрывчатки или боевиков, подвергая их смертельной опасности. Об этом стало известно из расследования агентства Associated Press со ссылкой на рассказы израильских военнослужащих и бывших палестинских заключенных.

«Приказы часто поступали сверху, и порой почти каждый взвод использовал палестинцев для зачистки позиций, рассказал израильский офицер, говоривший на условиях анонимности из-за страха преследований», — было сказано в материале.

Семь палестинцев и двое израильских солдат подтвердили, что командиры знали о применении живых щитов и не предпринимали мер для прекращения этой практики. Один из палестинцев сообщил, что его заставляли в течение 17 дней обыскивать дома и проверять каждую дыру в земле на наличие туннелей, проводя ночи связанным в темной комнате.

Ранее 5-tv.ru писал, что ООН призывает Израиль прекратить блокаду Газы после масштабных авиаударов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:20
Патриарх Кирилл и Дмитрий Чернышенко поздравили россиян с Днем славянской письменности
22:01
В Казани мужчина зарезал бывшую жену на дне рождения их общего сына
21:42
Самолет с 307 освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье
21:23
Личное пространство и благодарность: что поможет укрепить отношения
21:04
Армия Израиля использует мирных жителей в Газе как живые щиты
20:43
«Мама, поем»: сын Кати IOWA знает ее песни наизусть

Сейчас читают

«Лучший день за последний год»: военные ВС РФ поделились эмоциями после обмена
Емкость с кислотой повреждена после атаки ВСУ на предприятие в Новомосковске
Молчание после ссоры: почему так сложно заговорить первым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025