В Казани мужчина зарезал бывшую жену на дне рождения их общего сына

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 26 0

В Казани мужчина убил бывшую жену на дне рождения их общего сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После совершенного преступления он заперся в квартире и вылез на карниз.

В Казани мужчина забрался на карниз своей квартиры после того, как зарезал бывшую жену во время дня рождения их общего сына. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

По словам очевидцев, злоумышленник ворвался на детский праздник и спровоцировал конфликт со своей бывшей женой. Затем он нанес женщине смертельный удар ножом в горло, а также ранил их трехлетнего сына.

Местные жители рассказали, что мужчина является уроженцем Турции. Живет он в соседнем от бывшей семьи доме. После убийства он заперся в квартире. Открыл дверь, чтобы передать сына и свою предсмертную записку родственникам жены. Затем вылез на карниз. Соседи вызвали полицию, которая вела с преступником переговоры на протяжении нескольких часов.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось проникнуть в квартиру и задержать мужчину. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Специалисты устанавливают все детали и обстоятельства преступления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснодарском крае двое мужчин убили и закатали в ковер женщину.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:20
Патриарх Кирилл и Дмитрий Чернышенко поздравили россиян с Днем славянской письменности
22:01
В Казани мужчина зарезал бывшую жену на дне рождения их общего сына
21:42
Самолет с 307 освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье
21:23
Личное пространство и благодарность: что поможет укрепить отношения
21:04
Армия Израиля использует мирных жителей в Газе как живые щиты
20:43
«Мама, поем»: сын Кати IOWA знает ее песни наизусть

Сейчас читают

«Лучший день за последний год»: военные ВС РФ поделились эмоциями после обмена
Емкость с кислотой повреждена после атаки ВСУ на предприятие в Новомосковске
Молчание после ссоры: почему так сложно заговорить первым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025