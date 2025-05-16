Убили и закатали в ковер: двое мужчин зарезали женщину в Краснодарском крае

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 34 0

Двое мужчин перерезали горло женщине и завернули ее в ковер

Убийство с поджогом: двое мужчин зарезали женщину в Краснодарском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один из злоумышленников уже был ранее судим за тяжкие преступления.

Двое мужчин зарезали женщину и подожгли место преступления в Краснодарском крае. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На момент убийства жертва и преступники находились в частном доме в Хуторе Зарченый Усть-Лабинского района. Мужчины перерезали женщине горло — на нем правоохранительные органы обнаружили характерный порез. Затем закатали тело в ковер и подожгли дом.

На место пожара выехали спасатели, которые и обнаружили жертву. Сотрудникам полиции удалось оперативно выследить и задержать преступников. На них составили административные протоколы за то, что оказывали сопротивление при аресте.

Как выяснилось в участке, один из злоумышленников уже был судим за тяжкие преступления. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Обстоятельства преступления выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Перми рядом с баром на металлических пиках забора обнаружили тело 18-летней девушки. Смерть наступила от проникающего ранения и внутреннего кровотечения. Официальная версия следствия — это несчастный случай. Однако близкие жертвы в такую причину не верят.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
0.09 90.10
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:38
Собиралась замуж: в Пермском крае похоронили найденную мертвой на заборе Надежду Вожакову
1:10
«Бить прутом»: на Украине началась кампания телесных наказаний за русский язык
0:52
Биопрепараты или приманки: какой способ борьбы с муравьями лучше
0:33
Убили и закатали в ковер: двое мужчин зарезали женщину в Краснодарском крае
0:16
Вторая дочь Трампа Тиффани объявила о рождении ребенка
23:59
«Не имеет права»: Виталий Гогунский резко высказался о женщинах

Сейчас читают

Сегодня или завтра? Что известно о переговорах России и Украины в Турции
«Мнение народа»: SHAMAN обратился к Ставрополю после скандала с отменой концерта
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу