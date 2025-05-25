Путин заявил о расширении дружественных отношений с африканскими партнерами

Россия всегда выступает за то, чтобы расширять дружественные отношения со странами Африки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Наша страна неизменно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами. Об этом в полной мере свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 годах саммиты Россия — Африка, которые позволили определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах», — указано в телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства также поздравил иностранных коллег с Днем Африки. Поскольку 2025 год ознаменован образованием Организации Объединенных Наций, а также 65-летием предоставления колониальным странам и народам независимости.

Он отметил, что независимые страны Африки за последние десятилетия утвердили себя как авторитетных членов мирового сообщества, достигшие успехов в экономических и социальных сферах.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что российско-африканские связи будут и дальше развиваться на благо народов. Коллегам он пожелал здоровья, а гражданам государств мира и благополучия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин анонсировал первый российско-арабский саммит.