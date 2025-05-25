Задержан стрелявший на вокзале в городе Россошь мужчина

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц.

Задержан стрелявший на вокзале в городе Россошь мужчина

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Мужчину, устроившего стрельбу на вокзале в Россоши Воронежской области, задержали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователи совместно с сотрудниками полиции возбудили в отношении 38-летнего злоумышленника уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Мужчину задержали. Уточняется, что местный житель уже ранее был судим.

«Фигурант допрашивается об обстоятельствах совершенного преступления, с ним выполняются иные следственные и процессуальные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметило ведомство.

На днях мужчина устроил стрельбу на вокзале в городе Россошь. Он открыл огонь по прохожим и по посетителям магазина. Всего было совершено около четырех выстрелов.

Один человек пострадал, получив пулю в спину. Его экстренно госпитализировали и провели операцию. По предварительным данным, причиной инцидента стала ссора, возникшая, между задержанным и раненым.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что завершено расследование дела ревнивого москвича-отравителя, добавившего в пирожки ртуть.

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