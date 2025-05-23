Добавил ртуть в пирожки: завершено расследование дела ревнивого москвича-отравителя

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

СК передал в суд дело подозреваемого в отравлении знакомого пирожками мужчины

Добавил ртуть в пирожки: завершено расследование дела ревнивого москвича-отравителя

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Позже злоумышленник даже начал имитировать ухудшение собственного состояния здоровья.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы, который, по версии следствия, пытался отравить своего знакомого из ревности, добавив ртуть в еду. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в январе этого года. Подозреваемый, охваченный ревностью, приобрел около десяти медицинских термометров, извлек из них ртуть и набрал ее в шприц. 11 февраля в одном из кафе на юго-западе столицы он подмешал опасное вещество в пищу своего предполагаемого соперника.

После употребления блюда мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия и был госпитализирован. Примечательно, что сам обвиняемый также симулировал симптомы отравления и даже был доставлен в больницу, где умышленно скрывал, что чувствует себя нормально.

В ходе следствия мужчина давал путаные и противоречивые показания, пытаясь выдать случившееся за несчастный случай. Однако, как отметили в СК, его вина была подтверждена неоспоримыми доказательствами. На допросе подозреваемый признался в содеянном и в деталях описал свои действия.

В настоящее время фигурант дела находится под арестом. Материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Согласно документам, пострадавший простил своего знакомого за попытку убийства. Дело квалифицировано по статье «Покушение на убийство».

Ранее 5-tv.ru показал кадры допроса злоумышленника.

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Добавил ртуть в пирожки: завершено расследование дела ревнивого москвича-отравителя

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