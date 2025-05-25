«Это риски»: можно ли подросткам делать пластические операции

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 30 0

Пластический хирург Бергмане: подросткам можно делать некоторые виды пластики

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Тинейджеры все чаще стремятся лечь под нож хирурга, чтобы приблизиться к «идеалу».

Некоторые виды пластической операции можно делать подросткам до 18 лет, но только с разрешения родителей. Об этом рассказала 5-tv.ru пластический хирург Элина Бергмане.

«Можно делать эти операции, но с согласия родителей или опекунов. Например, отопластику можно делать с пяти-шестилетнего возраста. Но такие операции, как маммопластика, абдоминопластика, можно делать только с 23, а то и с 25-летнего возраста, когда женский организм будет полностью сформирован», — отметила врач.

По словам врача, есть два вида пластических операций — эстетические, чтобы достичь желаемого внешнего вида, и реконструктивные, которые направлены на устранение некоторых дефектов.

Хирург также прокомментировала трагедию, которая произошла 16 мая с 17-летней девушкой из Пензы. Та решилась на коррекцию челюсти. Во время операции у нее началось сильное кровотечение, и пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем ее перевезли в реанимацию, где она скончалась спустя время. 

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«У молодой погибшей пациентки была реконструктивная операция на верхней челюсти. Сами по себе эти операции являются сложнейшими. И клиника, где происходила эта операция, имеет многолетнюю историю, имеет огромный штат высококвалифицированных врачей. И говорить о том, что что-то не так здесь, совершенно нельзя. Потому что реконструктивная операция сама по себе очень рискованная. И любой пациент должен об этом знать, что любая операция, не только реконструктивная, — это риски», — объяснила Бергмане.

Специалист также объяснила, как выбрать хорошего пластического хирурга. В первую очередь, необходимо обратить внимание на то, имеется ли у врача соответствующая квалификация и опыт работы, в особенности, с педиатрическими пациентами. К выбору клиники также нужно подойти ответственно. Она должна соответствовать всем нормам, иметь лицензии и отдельное здание с МРТ, реанимацией и КТ.

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