Против экс-супруги Паши Техника возбудили уголовное дело

Поводом стали ее обвинения в адрес клиники, терапия которой привела к смерти рэпера.

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая оказалась в центре уголовного разбирательства. В ее отношении возбудили дело по статье 128 УК РФ (клевета). Об этом сообщила сама Ева в своем Telegram-канале.

Поводом стали ее заявления о том, что терапия, назначенная в клинике, где лечился рэпер, якобы привела к его смерти

Иск подали представители самой медорганизации. Они настаивают: обвинения бездоказательны и наносят вред репутации. Ева, в свою очередь, не отступает — она продолжает утверждать, что именно методы лечения стали фатальными, и сейчас подбирает адвоката.

Подробности о возможной ответственности Карицкой и дальнейших шагах в деле обещают раскрыть уже завтра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Паши Техника столкнулась с шантажом в Таиланде. Ева утверждает, что ей поступают угрозы из-за того, что она якобы «мешает» определенным людям. Кто именно стоит за давлением, она не раскрыла.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ