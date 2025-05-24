«Угрожают уголовным делом»: экс-супругу Паши Техника шантажируют в Таиланде

Сейчас Ева Карицкая находится с сыном на Пхукете.

Экс-супруге рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев. — Прим. ред.) Еве Карицкой угрожают уголовным делом за клевету в Таиланде. Об этом девушка, которая сейчас находится на Пхукете, сообщила в личном Telegram-канале.

«Мне угрожают уголовным делом за якобы клевету, которой не было. Угрожает мне один-единственный человек, который очень сильно боится некоторых моментов», — поделилась она с подписчиками.

Больше всего, по ее словам, она переживает за шестилетнего сына Ивана, которого могут задержать вместе с ней в Таиланде из-за уголовного разбирательства. Экс-жена Паши Техника собирается написать доверенность на маму и попросить ее прилететь на курорт, чтобы она забрала внука на Родину.

Ева рассказала, что угрожают ей, так как она «мешает» некоторым людям. Личности шантажистов она не назвала.

Также Карицкая выложила голосовое сообщение от анонима. В нем неизвестная женщина рассказывает о событиях до госпитализации Паши Техника. Она рассказала, что помогла некоему Борису, который ставил капельницу рэперу, сделать так, «чтобы у него на руках не было трупа».

По ее словам, Техник был в тяжелом состоянии, а у медработника не было специального оборудования. Девушка позвала на помощь своего врача, который вколол артисту непонятный препарат. Благодаря медикаменту он очнулся и смог самостоятельно дойти до машины скорой помощи.

С конца марта 2025 года Паша Техник находился в больнице Таиланда, 4 апреля он скончался из-за септического шока. Ему было 40 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ева Карицкая запретила друзьям рэпера подходить к его могиле.