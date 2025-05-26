Последний F-16: Нидерланды завершают поставки обещанных истребителей Киеву
Нидерланды отправят Украине последний истребитель F-16
Фото, видео: Reuters/USAF; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Всего Амстердам передал ВСУ 24 таких самолета.
Нидерланды завершают поставки Украине истребителей F-16. Как заявил министр обороны европейской страны, сегодня Амстердам передаст Киеву последний из обещанных 24 самолетов.
Министр также добавил, что его страна продолжит обучать для ВСУ пилотов и техников. При этом, в нашем МИД неоднократно подчеркивали: зарубежные истребители не изменят для Киева ситуации на поле боя. И российские войска будут планомерно их сбивать.
Впрочем, уничтожают самолеты и сами украинцы — из-за своих ошибок они уже потеряли два F-16.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?