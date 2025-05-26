Последний F-16: Нидерланды завершают поставки обещанных истребителей Киеву

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Нидерланды отправят Украине последний истребитель F-16

Фото, видео: Reuters/USAF; 5-tv.ru

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Всего Амстердам передал ВСУ 24 таких самолета.

Нидерланды завершают поставки Украине истребителей F-16. Как заявил министр обороны европейской страны, сегодня Амстердам передаст Киеву последний из обещанных 24 самолетов.

Министр также добавил, что его страна продолжит обучать для ВСУ пилотов и техников. При этом, в нашем МИД неоднократно подчеркивали: зарубежные истребители не изменят для Киева ситуации на поле боя. И российские войска будут планомерно их сбивать.

Впрочем, уничтожают самолеты и сами украинцы — из-за своих ошибок они уже потеряли два F-16.

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