В России ограничат число банковских карт на одного человека

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Инициативу предложил Центробанк для борьбы с дропперами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В России ограничат выдачу банковских карт. Как пишут «Известия», уже осенью граждане смогут завести себе только 20 штук. А в одной кредитной организации — максимум 5.

Это поможет бороться с дропперами, которые обналичивают похищенные мошенниками деньги. Но ограничения могут помешать и добросовестным клиентам. Например, в одном банке человека привлекают более выгодные ставки по вкладам, в другом — по ипотеке. При этом в каждой финансовой организации у потребителя может быть несколько счетов: например, расчетный и накопительный. Если учесть, что в стране около ста миллионов пользователей банковских услуг, то новая мера может затронуть несколько сотен тысяч человек.

 

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