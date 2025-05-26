В России ограничат число банковских карт на одного человека

В России ограничат выдачу банковских карт. Как пишут «Известия», уже осенью граждане смогут завести себе только 20 штук. А в одной кредитной организации — максимум 5.

Это поможет бороться с дропперами, которые обналичивают похищенные мошенниками деньги. Но ограничения могут помешать и добросовестным клиентам. Например, в одном банке человека привлекают более выгодные ставки по вкладам, в другом — по ипотеке. При этом в каждой финансовой организации у потребителя может быть несколько счетов: например, расчетный и накопительный. Если учесть, что в стране около ста миллионов пользователей банковских услуг, то новая мера может затронуть несколько сотен тысяч человек.