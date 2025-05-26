«Это очень трудно»: на что Басков тратит 300 тысяч рублей в сутки

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Басков за 300 тысяч рублей в сутки наблюдает за муравьями и бабочками

Николай Басков молчит, смотрит на бабочек и муравьев за 300 тысяч в сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец очень внимателен к своему ментальному здоровью.

Народный артист России Николай Басков иногда тратит 300 тысяч рублей в сутки, чтобы помолчать 36 часов и посмотреть на бабочек с муравьями. Об этом он рассказал на одном из федеральных телеканалов.

По словам исполнителя, несколько раз в год он практикует аскезу, то есть добровольный отказ от чего-либо ради достижения цели. Он уединяется в шале на Телецком озере, где отключает рабочий телефон, рыбачит и принимает оздоровительные ванны.

На три дня Басков погружается в полную тишину. Он ни с кем не разговаривает и наблюдает за природой. Это помогает не только восстановить голосовые связки, но и морально отдохнуть.

«Молчание для меня — это полное восстановление всего. Энергии и самочувствия. Это очень трудно на самом деле. Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. Я сначала приезжаю куда-то на отдых. Два дня подготавливаюсь, а потом молчу 36 часов. Я рассматриваю как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя. Такая аскеза», — сказал он.

Это удовольствие не из дешевых. За проживание в загородном доме певец платит 300 тысяч рублей в сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Басков избавился от ячменя с помощью красной нитки.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Мутогенное влияние: можно ли загореть без вреда для здоровья
11:19
«Это очень трудно»: на что Басков тратит 300 тысяч рублей в сутки
11:11
«Индуцирован извне»: кому выгодна высылка российских дипломатов из Молдавии
11:04
Совбез: более 150 стран приглашены на встречу по безопасности в Москве
10:55
Миссия невыполнима: Тома Круза вынесли на руках со съемочной площадки
10:42
Точные удары: бойцы группировки войск «Запад» уничтожили минометный расчет ВСУ

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
Начало нового: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025