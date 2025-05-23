«Помогло!» — Басков избавился от ячменя с помощью красной нитки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 58 0

Николай Басков: красная нить помогла вылечить ячмень

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Артист заболел во время работы в Иркутске.

Красная нитка, намотанная на палец, помогла народному артисту России Николаю Баскову вылечить ячмень. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам певец на XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Исполнитель сам удивился, что это действительно помогает избавиться от дискомфорта в области глаза. Данное народное средство музыканту кто-то посоветовал.

«Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает. И помогло!» — признался Басков.

Певец уточнил, что воспаление возникло в Иркутске, где был он по работе. Как предполагает сам артист, ячмень появился из-за того, что его продуло на озере Байкал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему у Баскова возникают сложности в отпуске. У артиста плотный график, поэтому в ближайшее время у него не выйдет отправиться на отдых. Однако даже если работа позволит, то вот правительства многих стан будут против такого гостя. Выбор локаций для отпуска за пределами России у певца не велик из-за санкций.

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