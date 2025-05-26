С начала года сервис «Социальное такси» перевез более 71 тысячи маломобильных пассажиров

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Они с комфортом добираются до важных городских объектов, культурных, спортивных и развлекательных учреждений.

С начала года сервис «Социальное такси» перевез более 71 тысячи маломобильных пассажиров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С начала года в сервисе «Социальное такси» зарегистрировались более 3,4 тысячи пользователей. Всего в системе уже свыше 43 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Социальное такси позволяет маломобильным пассажирам с комфортом передвигаться до важных городских объектов, культурных, спортивных и развлекательных учреждений. С начала года сервис перевез более 71 тысячи пассажиров по индивидуальным и коллективным заявкам. А с момента запуска соцтакси пассажиры совершили более 2,5 миллиона поездок. Продолжаем делать город доступным для всех категорий граждан по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.

Москва развивает современные сервисы для повышения качества транспортного обслуживания всех пассажиров. Социальное такси — сервис, обеспечивающий комфортные поездки для маломобильных граждан.

В конце прошлого года у москвичей появилась возможность подать онлайн-заявку на включение в реестр «Социальное такси» на портале mos.ru. С момента появления услуги ей воспользовались более девяти тысяч раз, отметили в столичном Департаменте информационных технологий. Возможность включения в реестр без необходимости личного посещения ведомств экономит горожанам силы и время. Для подачи онлайн-заявления на регистрацию в реестре пользователю необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru. А для перехода к услуге нужно открыть в каталоге портала раздел «Транспорт» и выбрать подраздел «Такси». Обращение рассматривают в течение 10 рабочих дней.

Преимущества социального такси:

— заказать машину можно в приложении «Московский транспорт»;

— автобусы и автомобили оборудованы для маломобильных пассажиров;

— водители специально обучены для работы с разными категориями граждан;

— сервис работает без выходных.

Подробная информация о работе службы «Социальное такси» размещена на сайте ГУП «Мосгортранс». Зарегистрироваться в сервисе можно на сайте mos.ru. Коллективные заявки на поездки оформляются через Всероссийское общество инвалидов.

В прошлом году сервисом воспользовались почти 77 тысяч пассажиров по индивидуальным заявкам и около 146 тысяч — по коллективным заявкам от Всероссийского общества инвалидов. 

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