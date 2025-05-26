Uma2rman поставили Игоря Рыбакова на счетчик в 5 миллионов рублей

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский поставил на счетчик в пять миллионов рублей предпринимателя Игоря Рыбакова. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с журналистом Отаром Кушанашвили.

Рыбаков только недавно пришел в мир шоу-бизнеса и уже попал на крупные деньги. Началось все с того, что музыкант с миллиардером решили вместе экспериментально исполнить песню «Трамваи». Результат им настолько понравился, что они решили поехать в студию и записать совестный трек для будущего выпуска, где также присутствовал брат Кристовского.

«Пошли приятельские отношения. Собирались, записав трек, спеть его нашим семьям. Я думал, что начинается дружба», — сказал Рыбаков.

Но неожиданно с предпринимателем связались пиар-агенты музыканта и поставили перед ним условие: заплатить пять миллионов рублей. При этом каждый день из-за ежедневных штрафных санкций сумма будет увеличиваться на один миллион.

Для Игоря это стало шоком, ему показалось, что это ошибка, и тут же связался с Владимиром, но тот подтвердил все слова агентов. Действительно, теперь они переходят на такой формат отношений. Рыбаков отреагировал негативно.

«Я у тебя что, песню заказывал? Ты что мне хочешь дружбу нашу продать за деньги?» — заявил он в ответ Владимиру.

Кушанашвили прокомментировал ситуацию. Он был не удивлен, что братья Кристовские так поступили, назвав их бездарностями. По словам Отара, если для Игоря это что-то необычное, то для него привычная рутина в мире шоу-бизнеса.

«Для вас это потрясение. Для меня — ежедневная рутина, от которой у меня голова кругом шла. Там брат брата предаст за деньги», — ответил Отар.

Причем, в плане «развода на деньги» Кристовские поступили еще не самым худшим образом, подчеркнул журналист. На его памяти были ситуации пострашнее.

Кушанашвили предложил поступить более радикальным образом и подать в суд на исполнителей. Рыбаков платить не собирается, он рассчитывает, что они сами заплатят ему деньги.

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