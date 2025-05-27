Ветераны СВО совершили тренировочные выходы на Эльбрус

Ветераны специальной военной операции (СВО) совершили тренировочные выходы на Эльбрус в рамках проекта «Время сильных».

Прежде чем начался основной акклиматизационный выход, участники мероприятия провели торжественную церемонию возложения цветов у памятного мемориала «Героям обороны Приэльбрусья». Этот монумент, посвященный боевым действиям на самом высокогорном участке фронта Великой Отечественной войны, установлен на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря.

«Мы гордимся тем, что сегодня находимся здесь и можем отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны», — отметил Артем Тумак, ветеран СВО.

Команда, намеренная осуществить групповое восхождение на Эльбрус с использованием протезов ног, успешно завершила серию подготовительных акклиматизационных подъемов. В рамках тренировочных выходов участники достигли высоты 4,8 тысяч метров над уровнем моря, продемонстрировав силу воли и невероятную решимость в преодолении физических и психологических барьеров.

«Цель тренировочного выхода — увидеть, что будет ждать участников проекта во время подъема на Эльбрус, который запланирован на июль этого года. Потренироваться в реальных условиях, попробовать свои силы на сложном горном рельефе и выявить триггеры, которые могут увеличить угрозу для здоровья при подъеме на вершину. И даже если на пик Эльбруса в июле взойдут не все — это уже будет огромная общая победа», — поделился горный гид, лидер группы восхождения Антон Бричевский.

В команду вошли не только профессиональные гиды, но и эксперты, обеспечивающие поддержку участников проекта на протяжении нескольких недель тренировочных акклиматизационных подъемов. Среди них были заместитель главного врача по физической и реабилитационной медицине клиники «СпортМедКлиника» Александр Фокин и ведущий специалист по протезированию нижних конечностей компании «Бионика 2.0» Виталий Дегтярев.

«Благодаря прохождению уникальной, специально разработанной программы, которую до вылета в Приэльбрусье ребята прошли на площадке нашей клиники, нам удалось существенно улучшить балансную функцию и координацию глубоких мышц туловища, что очень важно для людей, которые на протезах ног передвигаются по сложному рельефу», — рассказал Фокин.

Примечательно, что специально подготовленные тестовые гильзы протезов, изготовленные заранее для участников, при восхождении на большие высоты требовали особого подхода и тщательного внимания. Процесс адаптации протезов осуществлялся непосредственно в ходе тренировочных выездов и основных этапов акклиматизационных подъемов, что позволило максимально учесть условия высокогорья и обеспечить эффективную работу в экстремальных условиях.

«Технически мы готовы к любым возможным ситуациям на высоте. В начале лета для участников проекта, прошедших отбор по результатам этого этапа, мы изготовим новые гильзы, форма и конструкция которых будут идеально подходить для восхождения», — отметил Дегтярев.

Предстоящий этап проекта предусматривает летний период подготовки к покорению вершины Эльбруса. В нем примут участие шесть ветеранов СВО, которые получат допуск после успешного прохождения серии тренировочных мероприятий и основного акклиматизационного подъема. Врачи и специалисты по протезированию сосредоточат все свои усилия на всесторонней подготовке команды — физической, психологической и технической — чтобы обеспечить максимально эффективное и безопасное восхождение на высоту 5 642 метра над уровнем моря, запланированное на июль 2025 года.

Несколько дней назад стало известно, что ветераны СВО, которые планируют покорить вершину Эльбруса на протезах ног, завершили этап физической подготовки к восхождению. Их готовили с помощью баровоздействия, криотерапии, балансотерапии и прессотерапии.

Организаторами проекта являются Группа компаний «Мой медицинский центр» и компания «Бионика 2.0». Инициатива реализуется при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества» и АО «КАВКАЗ. РФ».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ветеран СВО рассказал о поддержке Путина.