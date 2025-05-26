Ограбление на 127 миллионов рублей: полиция задержала налетчиков в Новой Москве

Около жилого комплекса «Спортивный квартал» была слышна стрельба.

В столице задержали трех грабителей, отобравших чемодан со 127 миллионами рублей у мужчины около «Москва-Сити». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Около жилого комплекса «Спортивный квартал» в Новой Москве раздалась стрельба, неизвестный открыл огонь. Выстрелы возле ЖК в столице могли быть связаны с задержанием налетчиков, ограбивших и избивших мужчину.

Ранее сообщалось, что накануне неизвестные напали на мужчину рядом с «Москва-Сити» и отобрали у него чемодан, в котором находилась крупная сумма денег.

По данным собеседника издания, нападавших было трое. Они подошли к жертве, избили его и вырвали чемодан с деньгами. После этого злоумышленники скрылись на такси, по пути сменив автомобиль, и, предположительно, укрылись в одном из торговых центров на западе столицы.

Жители ЖК «Спортивный квартал» рассказали, что слышали звуки стрельбы. Вероятнее всего, это было связано с операцией по поимке подозреваемых. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 127 миллионов рублей — рекордная сумма для уличного ограбления в столице за последние годы. Подобные суммы обычно перевозят инкассаторы под охраной, а не частные лица.