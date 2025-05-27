Дипломатия в приоритете: Владимир Путин принял главу МИД Турции в Кремле

Обсуждалась ситуация на Украине, а также другие аспекты международной повестки.

Сегодня вечером президент России Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в организации этого масштабного обмена. В телефонном разговоре лидеры также обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.

А чуть ранее ситуация вокруг Украины стала темой беседы Владимира Путина с главой турецкого МИД в Кремле. Хакан Фидан — один из тех людей, кто пытается сделать переговорный процесс максимально комфортным. Это он приглашал обе стороны за стол. Позже Фидан отдельно встретился со своим российским коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.