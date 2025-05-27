Европейский бизнес: Польша планирует заработать на восстановлении Украины

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Польша построит логистический узел для транзита грузов в Украину

Фото, видео: Reuters/Leon Neal; 5-tv.ru

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Дональд Туск заявил, что страна рассчитывает на доход от транзита грузов, предназначенных для Незалежной.

У президента США Дональда Трампа надо учиться, и первым эту идею заработка любой ценой подхватил премьер-министр Польши Дональд Туск. Сегодня он заявил, что его страна тоже будет зарабатывать на Украине. Например, построит у себя огромный железнодорожный узел в городе Славкув, и весь транзит на восстановление Незалежной пойдет через них.

«Те десятки и сотни миллиардов злотых, которые Евросоюз потратит на восстановление Украины, — одна из причин, по которой мы развиваем логистическое сердце Европы в Славкуве. Нет ничего плохого в том, что мы хотим заработать большие деньги для Польши, восстанавливая Украину. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать», — заявил Туск.

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