Российские виноделы представили достижения отрасли на Кавказском инвестфоруме

Полная реконструкция ждет построенный еще в Советском Союзе аэропорт Сухума. Проект воздушной гавани был представлен сегодня во время Кавказского инвестиционного форума. Идея очень необычная: множество разрозненных зданий, связанных одной длинной галереей. И таких нестандартных решений на форуме, собравшем представителей более двух десятков регионов и иностранных партнеров, оказалось много. Самые интересные показала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Вот так практически с видом на горы принимаются важнейшие решения. Масштабные стройки, крупные сделки, рукопожатия, как и положено в бизнесе, закрепляют успех переговоров.

«21 экспозиция регионов, стран и компаний. Это не просто стенды, здесь реализуют ключевые инвестиционные проекты. Сферы абсолютно разные, каждая из них представлена максимально достойно. Здесь понимаешь, насколько огромный потенциал у Кавказа», — рассказала корреспондент.

Интерес к Кавказу растет. И в Минеральные воды продвигать свои идеи и развивать совместные проекты приехали иностранные делегации.

«Иранскому бизнесу очень важно находиться на Кавказе. Для нас интересны совместные проекты по инвестированию в данный регион. На сегодняшний день со стороны руководства России и Ирана предпринимаются большие попытки для сближения нашего бизнеса», — заявил президент Евразийской торгово-промышленной палаты Ирана Мехди Азадвари.

Но Кавказский инвестиционный форум — не только про Кавказ, весь регион в зоне интересов. Например, итоги совместной работы России и Южной Осетии подвел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Рост главного внутреннего продукта составил в Республике Южной Осетии 32,5% уже по итогам прошлого года, с начала реализации этой программы. Мы видим также и рост заработных плат, поддержку в этом выравнивании с условиями выплат по Северо-Кавказскому федеральному округу. Это объем инвестиций, который вырос на 28,5%», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Между подписаниями договоров не менее приятная часть. Вишенкой на торте в этом году на форуме стала площадка с российскими винами.

«Мы сегодня удивляем нашей линейкой авторских молодых вин и линейкой наших флагманов, которые всем известны, — это крепкие и десертные вина», — рассказала начальник отдела маркетинга ПАО «Массандра» Полина Алехина.

Шедевры винодельческого искусства, здесь представлены только лучшие из лучших. Тематическая площадка, посвященная российскому виноделию, впервые работает на Кавказском инвестиционном форуме, но уже успела покорить его.

«На самом деле Кавказский инвестиционный форум — очень интересная и важная для нас площадка. Мы знакомим потребителей с нашими винами, с российским шампанским „Новый свет“, и более того, для нас это не просто знакомство — это возможность показать потенциал российского виноделия», — сказала бренд-амбассадор Полина Никанорова.

И главный критик, потребитель, уже его оценил. Как минимум, об этом говорили очереди на площадке.

«Я уже подошла к девушкам второй раз, они мне рассказали историю вина. Очень вкусное, раскрывается интересными нотками. Я знаю, что это вино представлено в Ростове-на-Дону, потому что я сама оттуда. С удовольствием теперь буду покупать», — говорит предприниматель Светлана Королева.

«Это первый раз, когда мы участвуем в Кавказском инвестиционном форуме, и сразу мы видим очень живой интерес к нашей продукции, к нашей истории, приходят, спрашивают, это очень приятно для нас», — указал начальник отдела по развитию бренда INKERMAN Александр Черный.

На этой площадке исторические винодельческие хозяйства из Крыма, «Массандра», «Инкерман» и «Новый свет», показали свои достижения и опыт, которым они готовы поделиться с коллегами с Кавказа. Одно из главных инвестиционных направлений здесь, конечно, туризм, уже идет большая стройка.

«У нас пять особых экономических зон. Три, наверное, флагманских проекта — это Эльбрус, Мамисон, Каспийский прибрежный кластер. И инвестировать нужно туда, тем более туризм — это конкурентное преимущество Кавказа», — отметил генеральный директор «Кавказ. РФ» Андрей Юмшанов.

К 2036 году здесь будут работать курорты мирового уровня, об этом сегодня заявил Александр Новак. Все предпосылки и реальные шаги к этому есть. Только за последние три года инвестиции на Кавказе увеличились на 75%. Предприниматели уверены, здесь можно заработать.