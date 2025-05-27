Средства подавляют важный для половой жизни гормон.

Негативное влияние на либидо могут оказать дезодоранты, солнцезащитные кремы и ополаскиватели для рта. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматолог и косметолог Светлана Ковалева.

«Не все так катастрофично, что намазал солнцезащитным кремом и стал импотентом. Но определенная связь в этом есть», — пояснила специалист.

Эксперт отметила, что даже самый лучший крем, защищающий от солнечных лучей, блокирует лучи спектра Б, которые в свою очередь вырабатывают важный для сексуальной активности гормон NO.

«Тот самый, ради которого мужчины пьют виагру, а женщинам назначают силденафил кардио», — добавила собеседница.

Ковалева уточнила, что не стоит спешить и отказывать от SPF. Использовать защиту нужно при нахождении на солнце в активную фазу.

В свою очередь дезодоранты и ополаскиватели для рта создают кислотный pH и разрушают полезную микрофлору, участвующую в выработке названного гормона. Применять эти средства эксперт рекомендовала в разумных количествах.

Использование трех средств опосредованно связано со снижением либидо, однако в случае болезни их влияние может оказаться губительным.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы убивающие женское либидо привычки.