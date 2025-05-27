Не лечись за рулем: наказание за езду в состоянии лекарственного опьянения могут ужесточить

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Наказание за езду в состоянии лекарственного опьянения могут ужесточить

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernard Jaubert; 5-tv.ru

В перечень запрещенных за рулем препаратов планируют добавить анестетики и снотворные.

Ужесточение наказания может ждать и водителей, которые садятся за руль в состоянии лекарственного опьянения. Госдума до конца мая рассмотрит поправки к законопроекту об ответственности за такие нарушения.

Эти правила разрабатывают уже три года. Они должны устранить противоречия в действующем законодательстве. Ведь некоторые лекарства сейчас формально запрещены для водителей, но наказания за их употребление до сих пор не предусмотрено. Кроме того, депутаты планируют пересмотреть перечень запрещенных препаратов. В него должны добавить анестетики, снотворные, седативные и другие средства.

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