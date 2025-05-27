Минобороны РФ заявило об ударах по объектам ВПК Украины в ответ на атаки ВСУ

В ответ на массированные атаки украинских беспилотников российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, сообщили в Мирнобороны РФ.

«В ответ на действия киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами — исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в ведомстве.

В течение недели ВС РФ уничтожили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, а также склады боеприпасов, военно-технического имущества,горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Днепропетровской области. Российская армия также поразила пункт временной дислокации (ПВД) и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады украинской армии в Сумской области, ПВД в районе намеленного пункта Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) и склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.

Российские бойцы также нанесли удар по вражескому предприятию оборонной промышленности, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям противовоздушной обороны (ПВО) в Криворожской и Николаевской областях, цеху ремонта самолетов, а также пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер М» в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция «AN/MPQ-65», машина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса «Patriot», — заявили в Минобороны.

Также российские бойцы нанесли удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса, уничтожили объекты инфраструктуры и места подготовки ударных дронов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области и аэродроме Канатово в Кировоградской области, а также склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

ВС РФ также ударили по предприятию ВПК противника, выпускающего ракетное оружие и ударные дроны, центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций «Юг» в районе Черноморска Одесской области и пункту временной дислокации третьей штурмовой бригады «Азов» (признана террористической организацией в РФ) в районе Изюма Харьковской области, также поражена позиция зенитного ракетного комплекса «Patriot» в Киевской области.

С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны РФ. Так, с этой даты по утро 27 мая средствами ПВО уничтожен и перехвачен 2331 украинский беспилотник, в том числе вне зоны СВО — 1465.