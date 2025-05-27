Конец войне: Загитова прокомментировала примирение с Медведевой
Алина Загитова помирилась с Евгенией Медведевой
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Спортсменки находились в сложных отношениях на протяжении семи лет.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова помирилась со своей коллегой Евгенией Медведевой. Об этом она сообщила подписчикам в соцсетях.
На днях Загитова выложила в сети совместное фото с Медведевой, чем сильно всех удивила. Таким образом спортсменка сообщила, что Евгения стала участницей ее авторского ледового шоу.
Однако после множества вопросов со стороны подписчиков Алине пришлось объясниться.
Загитова отметила в своем послании, что делать первый шаг к примирению очень нелегко. Она также выразила особую благодарность Медведевой за готовность пойти навстречу.
«Спасибо тебе за то, что сделала шаг навстречу! Это действительно много означит для меня», — написала она, обращаясь к Медведевой.
Загитова также надеется, что все обиды между ними остались в прошлом, и теперь они смогут двигаться вперед с добротой в сердцах.
«Давайте не таить злобу и обиды, а стремиться к пониманию и поддержке», — подытожила Алина Загитова.
Конфликт между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой разгорелся в 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане и стал одним из самых обсуждаемых в мире спорта. Молодая юниорка Загитова выиграла золото в одиночном катании, отбросив Медведеву на второе место.
После этого между фигуристками развернулась ожесточенная борьба. На протяжении семи лет девушки находились в сложных отношениях. Некоторое время спортсменки даже не здоровались друг с другом.
На данный момент фигуристки уже завершили карьеру. Загитова и Медведева вместе тренировались в группе у Этери Тутберидзе.
Ранее 5-tv.ru писал, кем теперь хочет работать Алина Загитова.
80%
Нашли ошибку?