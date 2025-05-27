«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ

Сейчас блогер объявлен в международный розыск.

Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин.

«Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, и, соответственно, выстроим окончательную линию защиты, я думаю, что он обязательно рассмотрит вопрос о возвращении в страну. Он здесь родился, он является гражданином РФ, у него нет гражданств и видов на жительства в других государствах», — сказал Козяйкин.

Заочный арест Гасанова был признан Московским городским судом. Следствие обвиняет его в неуплате налогов на сумму свыше 244 миллионов рублей. Большая часть суммы была легализована блогером через финансовые операции — например, через переводы физическим лицам и покупку недвижимости.

Гасанову предъявлено обвинение в отмывании денежных средств. Ввиду того, что он находится за пределами России, он объявлен в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гусейн Гасанов прокомментировал новости о розыске и заочном аресте.