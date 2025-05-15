Все оплатил? Гусейн Гасанов прокомментировал новости о розыске и заочном аресте

Блогер и раньше заявлял о полном погашении задолженностей по налогам.

Блогер Гусейн Гасанов, которого заочно арестовали за уклонение от уплаты налогов, заявил в беседе с 5-tv.ru, что оплатил необходимую сумму — 320 миллионов рублей.

До этого Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило блогера в розыск. Его обвинили по уголовному делу об отмывании денежных средств. В настоящий момент блогер-миллионщик арестован заочно. Уточнялось, что он может получить до семи лет лишения свободы.

У Гасанова не в первый раз проблемы с законом. Так, в ноябре 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании блогера. Причина такого решения — долги, в том числе ресторанной компании ООО «Банда Фудс». Их сумма превышала 110 миллионов рублей.

До инцидента с ФНС арбитражный суд взыскал с бывшей компании Гасанова более 10 миллионов рублей по иску предпринимательницы.

Начиная с 2024 года Гасанов не проживает на территории России. Как отмечали в СМИ, Гусейн переехал в Азербайджан.

Ранее, писал 5-tv.ru, были раскрыты громкие подробности о деле Гусейна Гасанова.