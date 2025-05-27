«Я твоя ассистентка»: Кейт Миддлтон с мужем попали в неловкую ситуацию

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

Кейт Миддлтон перепутали с ассистенткой принца Уильяма

«Я твоя ассистентка»: Кейт Миддлтон вновь доказала свое отличное чувство юмора

Фото: Alberto Pezzali/AP/TASS

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Принцесса Уэльская со своим супругом посетили дом престарелых в Уэльсе.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили дом престарелых в Кардиффе — Cardiff's Shire Hall Care Home. В прошлый визит, в 2020-м, одна из обитательниц учреждения — Джоан Дрю-Смит — не узнала Кейт и назвала ее ассистенткой Уильяма. Об этом сообщает пишет Hello!

Понять старушку можно. Оба представителя королевской четы носили маски, из-за ковидных ограничений. Предположение престарелой англичанки не смутило принцессу Уэльскую, а наоборот — даже рассмешило.

«Да, Уильям, я и правда твоя ассистентка, причем стала ей уже давно!» — отшутилась принцесса Уэльская.

При очередной поездке в дом престарелых принц и принцесса специально захотели увидеться с Джоан. Они все вместе посмеялись, вспомнив забавный казус четырехлетней давности.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в годы учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Примерно с 2003 года начинается их роман. Спустя два года британские и мировые таблоиды назвали Кейт новой подружкой принца. 29 апреля 2011 года они сыграли свадьбу. У пары три ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы.

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