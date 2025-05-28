Глава МИД Венгрии заявил, что Украина — главная причина энергетического кризиса.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о серьезных последствиях в случае отказа Евросоюза от закупки российских ресурсов. По его словам, запрет Брюсселя на поставки газа и ядерного топлива из нашей страны станет трагедией для самих европейцев. И расплачиваться придется даже тем странам, которые не поддерживают антироссийские меры.

«Если Брюссель наложит запрет на закупку ядерного топлива из России для стран Центральной Европы, включая Венгрию, последствия будут трагическими. Брюссель делает это для поддержки Украины, и при этом ему безразлично, что венгерским семьям придется платить в разы больше, чем прежде», — заявил министр иностранных Дел Венгрии Петер Сийярто.

Вместе с тем, в своих соцсетях Сийярто отметил, что именно Киев стал одной из главных причин энергетического кризиса. Ведь режим Зеленского перекрыл поставки российского газа в Европу. Министр также призвал граждан Венгрии поучаствовать в референдуме по членству Украины в ЕС. И добавил, что Киев не сможет выполнить все критерии для вступления в союз. Об этом свидетельствуют и последние действия режима Зеленского. Ведь ранее, по данным СМИ, на Украине запретили партию венгров Закарпатья, а ее членов задержала СБУ. Будапешт уже потребовал у Киева объяснений.