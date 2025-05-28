«Последствия будут трагичными»: Сийярто о запрете на покупку российских ресурсов

Эфирная новость 44 0

Сийярто предупредил о серьезных последствиях в случае отказа ЕС от закупки российских ресурсов

Фото, видео: Mohssen Assanimoghaddam/ТАСС; 5-tv.ru

Глава МИД Венгрии заявил, что Украина — главная причина энергетического кризиса.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о серьезных последствиях в случае отказа Евросоюза от закупки российских ресурсов. По его словам, запрет Брюсселя на поставки газа и ядерного топлива из нашей страны станет трагедией для самих европейцев. И расплачиваться придется даже тем странам, которые не поддерживают антироссийские меры.

«Если Брюссель наложит запрет на закупку ядерного топлива из России для стран Центральной Европы, включая Венгрию, последствия будут трагическими. Брюссель делает это для поддержки Украины, и при этом ему безразлично, что венгерским семьям придется платить в разы больше, чем прежде», — заявил министр иностранных Дел Венгрии Петер Сийярто.

Вместе с тем, в своих соцсетях Сийярто отметил, что именно Киев стал одной из главных причин энергетического кризиса. Ведь режим Зеленского перекрыл поставки российского газа в Европу. Министр также призвал граждан Венгрии поучаствовать в референдуме по членству Украины в ЕС. И добавил, что Киев не сможет выполнить все критерии для вступления в союз. Об этом свидетельствуют и последние действия режима Зеленского. Ведь ранее, по данным СМИ, на Украине запретили партию венгров Закарпатья, а ее членов задержала СБУ. Будапешт уже потребовал у Киева объяснений.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.62
-0.04 90.90
0.44
Дуэт Солнца и Юпитера: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака

Последние новости

10:11
Новые технологии и увеличение ассортимента: как растет производство продуктов питания в столице
9:55
Все чисто: пляжи Крыма и Севастополя безопасны для отдыха
9:37
Главное — найти того, кто заплатит: как Елена Воробей в 58 лет поддерживает молодость
9:18
«Все равно нет такой красоты»: как живет Алиса Аршавина после операций по восстановлению носа
9:10
Хладнокровное покушение: в Московском зоопарке посетитель попытался отравить леопарда
9:06
Пятеро подростков погибли и четверо пострадали после нападения с ножом в Байкальске

Сейчас читают

Средства ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над регионами России
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025