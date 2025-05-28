Россия и Лаос договорились о совместной борьбе с коррупцией и киберпреступностью

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В рамках переговоров между генеральными прокурорами стран подписана программа сотрудничества сроком на 18 месяцев, включающая обмен опытом компетентных органов и проведение обучающих мероприятий.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия и Лаос подписали программу сотрудничества на ближайшие полтора года.

Документ об укреплении двусторонних отношений стал результатом переговоров генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова и генерального прокурора Республики Лаос. Страны намерены и дальше вести борьбу с коррупцией, кибер- и трансграничной преступностью, обмениваться опытом на уровне компетентных органов и экспертов, а также проводить выездные лекции для сотрудников прокуратуры.

Перед началом переговоров Игорь Краснов почтил память советских летчиков, которые отдали жизни, защищая народ Лаоса во время войны в Индокитае. Глава надзорного ведомства возложил венок к мемориалу в столице республики.

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