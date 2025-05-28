Мир вращается: на какие опасные заболевания указывает головокружение

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Невролог Зинчева: головокружение с тошнотой — симптом опасных заболеваний

На какие заболевания может указывать головокружение

Фото: 5-tv.ru

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Если оно возникает беспричинно, игнорировать такое состояние нельзя.

Головокружение может быть симптомом опасных для жизни заболеваний. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-невролог Ольга Зинчева.

По словам медика, головокружение может возникать из-за внешних факторов, которые не связаны с состоянием нашего здоровья. Оно появляется, например, после того, как человек покатается на карусели. Однако если головокружение возникает беспричинно, само по себе, и сопровождается тошнотой, рвотой, двоением в глазах, нарушениями слуха и координации, а также онемением частей тела, то игнорировать такое состояние нельзя. Подобное самочувствие может указывать на целый ряд заболеваний, в том числе и смертельно опасных.

«К таковым можно отнести: инсульт, болезнь Меньера, опухоль головного мозга (как доброкачественную, так и злокачественную), нарушение электролитного баланса в организме (недостаток калия), обезвоживание, гипогликемию и анемию», — пояснила невролог.

Кроме того, причиной могут стать отолиты во внутреннем ухе. То есть микрокристаллические кристаллы карбоната калия. Тогда головокружение возникает при смене положения тела или головы. Часто подобный недуг встречается у пожилых людей, уточнила Зинчева.

Такое состояние может быть и психогенным. По словам эксперта, в данном случае нарушения в вестибулярном аппарате не являются причиной головокружения.

Врач посоветовала людям, столкнувшимся с этими симптомами, не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалистам.

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