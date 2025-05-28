Уже побывали в 20 регионах страны: герои СВО посетили Еврейскую автономную область

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Герои СВО посетили Еврейскую автономную область

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Действующие военные и ветераны спецоперации пообщаются с молодежью и расскажут о защите Родины.

Герои специальной военной операции посетили Еврейскую автономную область, чтобы пообщаться с молодежью и рассказать о защите Родины. В рамках федерального проекта «Привет, Россия!», созданного по инициативе фонда «Защитники Отечества», действующие военные и ветераны СВО уже побывали в 20 регионах страны. Один из членов делегации, посетившей Биробиджан — Расим Баксиков — Герой России, командир легендарного танка «Алеша». Экипаж этой машины в одиночку уничтожил два танка и восемь бронемашин ВСУ.

«Повсеместно на уроках мужества рассказываю детям, не надо врать, что ты бесстрашный. Страх всегда есть, страх, он всегда присутствует перед боем. А во время боя на передний план выходит работа», — заявил Герой России, командир танковой роты, Расим Басиков.

В ходе трехдневной поездки в Еврейскую автономную область военные проведут «Уроки мужества», встретятся с представителями местной Ассоциации ветеранов СВО и волонтерами, которые помогают фронту.

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