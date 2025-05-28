Не бойтесь довериться высшему замыслу: прогноз Таро на июнь 2025 года

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 57 0

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет — как среди девочек- подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на июнь 2025 года.

Общая энергия июня 2025 года (Карта Таро — Паж Мечей)

5-tv.ru

Паж Мечей — это карта неутомимый жажды знаний. Он сообразительный, общительный, ему часто хочется делиться своими идеями.
В теневой части он может быть беспокойным и даже нервным,  поэтому будьте внимательны к себе.

Карта советует принести дух изобретательности в ваши повседневные дела. Вы добьетесь цели, если пойдете путем честных открытий, не будете гасить свое любопытство и будете тянуться к новым впечатлениям и людям.

Однако карта предупреждает, чтобы вы не увлекались слухами и не были заносчивы или высокомерны. Помните, что каждый, кто встретится вам на пути, учит вас чему-то новому. И в нем, как в зеркале, можно увидеть себя.

Прогноз здоровья на июнь 2025 года (Карта Таро — Туз Жезлов перевернутый)

5-tv.ru

В сфере здоровья нам выпал перевернутый Туз Жезлов. В данном положении эта карта означает творческий кризис, отсутствие вдохновения и потребность в отдыхе. Июнь — это время набраться сил, время веры в себя.

Будьте внимательны к себе, к своему здоровью — ментальному и физическому. Обязательно дайте себе отдых и тогда вы сможете воспользоваться своим безграничным потенциалом, который показывает эта карта.

Прогноз финансов на июнь 2025 года (Карта Таро — Повешенный)

5-tv.ru

В финансах у нас выпала карта Повешенный. Это очень сильная карта, она позволяет вам взглянуть на все события в вашей жизни с другой точки зрения. В сфере финансов она говорит, что вам нужно отказаться от того, что долгое время сдерживает вас. В таком случае у вас тут же найдется место новым начинаниям и осознаниям. Не бойтесь, доверьтесь высшему замыслу.

Также эта карта говорит о том, что долгое время ваши мечты были неизменны, но теперь могут измениться до неузнаваемости. Вам важно отказаться от стремления управлять и контролировать все происходящее. Положитесь на волю вселенной, и ваша жизнь изменится

Личная жизнь в июне 2025 года (Карта Таро — Десятка Пентаклей)

5-tv.ru

Десятка Пентаклей говорит о скором получении большого количества любви, богатства и радости. Столько — сколько ваше сердце может вместить сейчас

Приготовьтесь к неизбежному появлению этой щедрой, изобильной энергия и будьте готовы поделиться ей с другими. В июне открываются новые пути и складываются нужные связи. Но помните, что многое зависит от восприятия. Вы сейчас в одном шаге от того, чтобы увидеть картинку целиком и получить настоящее сокровище.

Общий совет на май 2025 года (Карты Таро — Луна)

5-tv.ru

Луна — это про иллюзии и скрытую истину, про неведомое и доверие интуиции. Иногда нам кажется, что мы тонем, столкнувшись с иллюзиями или неопределенностью, но поверьте: все будет хорошо. Даже если сейчас не ясно — где дно, а где поверхность.

Перестаньте пытаться разглядеть то, что нельзя увидеть. Погрузившись вглубь себя, вы испытайте легкость и сами сможете всплыть наверх. Поддайтесь этим целительным объятиям, и пусть ваша интуиция ведет вас домой.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июнь 2025 года. 

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.62
-0.04 90.90
0.44
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