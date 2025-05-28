«Не исключена пересадка»: какие прогнозы врачи дают Киркорову

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 67 0

Хирург Умнов предрек Киркорову длительное лечение после ожога

Какие прогнозы Киркорову дают врачи

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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У короля российской поп-эстрады диагностировали некроз кожи. Что его ждет дальше?

Народный артист РФ Филипп Киркоров, получивший ожег тканей второй степени, может пройти длительное лечение из-за того, что площадь поражения может быть значительнее. Об этом сказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с Lenta.ru.

Как сообщило издание Super.ru, у артиста диагностировали частичный некроз кожи, бурсит и рожистые воспаления и лимфаденопатию слева.

По словам Умнова, в такой ситуации совершенно неудивительно, что у певца начались осложнения. Он считает, что воспаление у певца, возможно, гнойное, учитывая расположенный рядом раневой дефект.

«Для лечения требуется антибактериальная терапия: в таком случае проводятся курсы бензилпенициллина, если у пациента диагностирована рожа. Также могут потребоваться пункции сустава для удаления гноя. Не исключена пересадка кожи для устранения воспаления раневого дефекта без значительных рубцовых процессов», — говорит Умнов.

25 апреля Филипп Киркоров выступил с концертом в петербургском БКЗ «Октябрьский». Частью шоу была пиротехника. Артист спустился на сцену на огромном микрофоне, а поток искр за спиной селебрити создавал эффект, будто у Киркорова крылья. Из-за пиротехники у звезда загорелась одежда. Он несколько раз сообщил, что обжегся, но после смены костюма вернулся на сцену.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности состояния Киркорова. Поп-король сможет выйти из больницы только через две-три недели. Согласно изначальной версии, состояние Киркорова сильно ухудшилось, и его даже положили в реанимацию. Однако представители звезды все опровергли и сообщили, что Филипп сам обратился ко врачу, так как ожоги плохо восстанавливались.

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