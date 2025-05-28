«Случилось осложнение»: стали известны подробности состояния Киркорова

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 101 0

Филипп Киркоров сам обратился ко врачу, так как ожоги плохо восстанавливались

«Случилось осложнение»: стали известны подробности состояния Киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Поп-король сможет выйти из больницы только через две-три недели.

Российский артист Филипп Киркоров до сих пор находится в московской клинике из-за полученных в апреле ожогов. Об этом 7Дней.ru сообщили источники в медицинских кругах.

Согласно изначальной версии, состояние Киркорова сильно ухудшилось, и его даже положили в реанимацию. Однако представители звезды все опровергли и сообщили, что Филипп сам обратился ко врачу, так как ожоги плохо восстанавливались.

Медицинские источники заявляют, что поп-король идет на поправку, но выписать его можно будет только через две-три недели.

«Локоть воспалился после ожога на концерте в Петербурге, Филипп сам приехал в больницу. Так как у него сахарный диабет, то все сложнее заживает, вот случилось осложнение. Филипп ездит на перевязки, рану обрабатывают, он находится под постоянным наблюдением врачей», — сообщала ранее Екатерина Успенская, директор артиста.

25 апреля Филипп Киркоров выступил с концертом в петербургском БКЗ «Октябрьский». Частью шоу была пиротехника. Артист спустился на сцену на огромном микрофоне, а поток искр за спиной селебрити создавал эффект, будто у Киркорова крылья. Из-за пиротехники у звезда загорелась одежда. Он несколько раз сообщил, что обжегся, но после смены костюма вернулся на сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киркоров решил перезахоронить прах своей матери Виктории Марковны — перенести его в Россию и упокоить рядом с могилой отца Бедроса Филипповича.

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