Легкомоторный самолет потерпел крушение в Кронштадте

Эфирная новость 29 0

Внутри находились два человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кадры из Кронштадта — там на одном из пляжей аварийную посадку совершил легкомоторный самолет.

По предварительным данным, у него отказал двигатель. На борту находились два члена экипажа. Оба живы, на земле тоже никто не пострадал, хотя судя по кадрам с места событий приводнение было жестким.

По данным транспортной прокуратуры, прогулочный борт совершал облет острова после технического ремонта.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.60
-0.02 90.34
-0.56
Дуэт Солнца и Юпитера: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака

Последние новости

0:10
Почему люди умирают в самолетах: трагедии на борту и риски высоты
23:50
Тайная свадьба: Настя Ивлеева отметила свое второе замужество
23:32
Украина передала России проект меморандума по урегулированию конфликта
23:15
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Кронштадте
22:48
Госдума в I чтении приняла поправки в федеральный бюджет на 2025 год. Главное
22:26
Семье Владимира Мединского угрожают на фоне переговоров России и Украины

Сейчас читают

Москва повышает ставки: возобновление ударов по активам НАТО на Западной Украине
Средства ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над регионами России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025