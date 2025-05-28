Легкомоторный самолет потерпел крушение в Кронштадте
Внутри находились два человека.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Кадры из Кронштадта — там на одном из пляжей аварийную посадку совершил легкомоторный самолет.
По предварительным данным, у него отказал двигатель. На борту находились два члена экипажа. Оба живы, на земле тоже никто не пострадал, хотя судя по кадрам с места событий приводнение было жестким.
По данным транспортной прокуратуры, прогулочный борт совершал облет острова после технического ремонта.
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