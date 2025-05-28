«Дешевле на 20-30%»: как выбрать отель для отдыха

Лучше всего выбирать отели, расположенные на второй линии побережья. Так можно сэкономить от 20 до 30% стоимости размещения в зарубежных гостиницах. Рекомендации пресс-службы сервиса бронирования приводит издание Газета.Ru.

Представители организации по онлайн-бронированию отметили, что этот способ поможет тем отдыхающим, для кого приоритетом не является близость к центру города или к морю. Варианты, которые находятся дальше от популярных туристических мест, могут быть значительно ниже по стоимости.

«Например, отели на второй линии побережья часто ничем не уступают тем, что находятся на первой линии, при этом могут быть дешевле на 20-30%. Самым эффективным способом экономии в путешествиях специалисты называют участие в программах лояльности — в сервисах можно сэкономить до 40% прямо в момент бронирования размещения», — рассказали сотрудники сервиса.

Также они посоветовали россиянам избегать планирования поездки в пиковый сезон отпусков, выходные и череду праздничных дней. В это время спрос на жилье растет, соответственно растут и цены. Разница стоимости на размещение в отелах между высоким и обычным сезонами может варьироваться от 15 до 30%.

В пресс-службе отметили, что сэкономить можно и на ранних этапах бронирования жилья. В этом случае будет доступно больше вариантов для выбора, а также есть шанс получить неплохую скидку на размещение за заблаговременное резервирование номеров.

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