Семье Владимира Мединского угрожают на фоне переговоров России и Украины

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 22 0

От неизвестных звучат намеки на теракты.

Семье Владимира Мединского угрожают на фоне переговоров России и Украины

Фото: Ситдиков Рамиль/ТАСС

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Семья помощника президента РФ Владимира Мединского — он же глава российской делегации на переговорах с Украиной — получает угрозы. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы.

По его словам, угрозы адресованы как взрослым членам семьи, так и детям. Причем речь идет не о расплывчатых формулировках, а о вполне конкретных угрозах.

«Поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что „мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов“, намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом», — отметил Соловьев.

Кто именно стоит за этими посланиями — неизвестно. Также пока нет данных о реакции силовых структур или начале официальной проверки.

Мединский с 2022 года курирует российскую сторону на переговорах с Украиной. Ранее он занимал пост министра культуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал дату и место встречи делегаций России и Украины.

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