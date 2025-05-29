«На теплоходе музыка играет»: стала известна обстановка на судне с 11 болеющими

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

На борту корабля «Михаил Булгаков» с отравившимися пассажирами танцуют люди

«На теплоходе музыка играет»: стала известна обстановка на судне с 11 болеющими

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Все 400 человек продолжают плыть в столицу.

На круизном теплоходе «Михаил Булгаков», следующего по маршруту в Москву, где заболели 11 человек, под громкую музыку танцуют пассажиры. Соответствующие кадры массового веселья показали в Telegram-канале «Михаила Булгакова».

На видео зафиксировано, что люди вышли на палубу, где отдыхают под песню исполнителя Юрия Шатунова «Седая ночь». Граждане вполне бодро проводят свободное время на закате.

До этого сообщалось, что на борту судна, где находятся 400 пассажиров, на ухудшение самочувствия пожаловались 11 несовершеннолетних. Они обратились за медицинской помощью с подозрением на ротавирусную инфекцию. Стало известно, что пассажиры, почувствовавшие недомогание, были изолированы. При этом теплоход продолжил движение.

Отмечалось, что пациенты с симптомами наблюдаются врачом. Они получают необходимые лекарства. Врач дежурит на судне. К тому же усилена санитарная обработка: каждые два часа проводится дезинфекция, установили дополнительные антисептики.

Ранее, писал 5-tv.ru, массовое отравление произошло на теплоходе «Михаил Булгаков».

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