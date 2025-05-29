Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским
Переговоры на самом высоком уровне будут возможны только после продолжительной работы делегаций в Стамбуле, сообщили в Кремле.
Фото, видео: Reuters/Leah Millis; 5-tv.ru
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Дональд Трамп заявил журналистам, что готов к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если это будет необходимо.
Глава Белого дома добавил, что ситуация с мирными переговорами между Россией и Украиной прояснится через две недели. Саму же трехстороннюю встречу ранее предложил Зеленский. Однако в Кремле отметили, что переговоры на самом высоком уровне будут возможны только после продолжительной и тщательной работы делегаций в Стамбуле.
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