Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп заявил журналистам, что готов к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если это будет необходимо.

Глава Белого дома добавил, что ситуация с мирными переговорами между Россией и Украиной прояснится через две недели. Саму же трехстороннюю встречу ранее предложил Зеленский. Однако в Кремле отметили, что переговоры на самом высоком уровне будут возможны только после продолжительной и тщательной работы делегаций в Стамбуле.