Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским

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Переговоры на самом высоком уровне будут возможны только после продолжительной работы делегаций в Стамбуле, сообщили в Кремле.

Фото, видео: Reuters/Leah Millis; 5-tv.ru

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Дональд Трамп заявил журналистам, что готов к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если это будет необходимо.

Глава Белого дома добавил, что ситуация с мирными переговорами между Россией и Украиной прояснится через две недели. Саму же трехстороннюю встречу ранее предложил Зеленский. Однако в Кремле отметили, что переговоры на самом высоком уровне будут возможны только после продолжительной и тщательной работы делегаций в Стамбуле.

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Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским

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