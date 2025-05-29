Свой проект представили школьники и Московской области.

Необычный экзамен на знание физики и астрономии сдавали школьники из Подмосковья. Они отправились в "звездную гонку" и стали участниками всероссйиского научно-популярного проекта от компании «Иннопрактика» — «Разгон Космос».

Старшеклассники сами собрали и запустили спутник. О своей работе они рассказали в инженерном реалити-шоу. Где его можно увидеть — знает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Новая команда школьников из Подмосковья вступает в борьбу за победу в шоу «Разгон Космос». Вопреки сильнейшим порывам ветра, ребята все-таки смогли поднять в воздух свой аэростат.

«Высота — уже три километра. То есть поднимается он резво», — заявил участник команды из Московской области в проекте «Разгон Космос» Александр Куприн.

«Разгон Космос» — это масштабное соревнование, где команды талантливых, увлеченных наукой школьников из разных регионов запускают в стратосферу собранные ими спутники.

Этот процесс занимает несколько минут. Школьники накачивают гелием оболочку аэростата. Это он через несколько минут поднимет в воздух спутник.

И это не просто головокружительная борьба, но и новый формат научного документального реалити.

Задача — со звездочкой. Чтобы справиться, школьники слушают лекции в ведущих технических ВУЗах. Учатся программировать, конструировать.

«У ребят все получилось. Они столкнулись с определенными трудностями, но благодаря нашим кураторам, благодаря поддержке в том числе Роскосмоса, консультации с настоящими космонавтами, им удалось все собрать», — заявила координатор молодежного сообщества «Разгон» Анна Дунаева.

Этих школьников объединяет не только хорошая учеба. Все они — участники общероссийского сообщества «Движение первых».

«У детей есть запрос на участие, быть полезными, быть важными, приносить пользу обществу. Это не просто проект, а проект прикладной. Он важный для региона. В регионе, помимо неравнодушных детей, объединяет и вузы, и производства», — заявила заместитель председателя правления «Движения первых» Арина Сафуанова.

«Разгон Космос» — это один из проектов компании «Иннопрактика», направленный на привлечение молодежи в инженерные специальности, науку. Есть и другие профили: «Разгон Констелляции», «Агро», «Фольклор», «Карьера». Участие в них уже приняли сотни студентов и школьников из 45 регионов.

«Россыпь разгонов, чтобы дать возможность ребятам пробовать и почувствовать себя абсолютно в разных сферах деятельности, но при этом мы, во-первых, всегда четко держим в голове кадровую политику, чтобы те специальности, которые мы предлагаем ребятам попробовать, чтобы они в реальном секторе были востребованы здесь и сейчас», — заявила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Видео с разгонами набирают миллионы просмотров в ВК. Там же уже публикуют и серии нового космического реалити.

За происходящим следят ведущие шоу, серди них — космонавт Андрей Бабкин и будущий космонавт, инженер Яна Миняйло.

«Ребята столкнулись со своими вызовами — все их преодолели. И в итоге… А чтобы было в итоге, вы узнаете потом!» — заявила инженер, пилот малой авиации, претендент в космонавты, ведущая реалити-шоу «Разгон Космос» Яна Миняйло.

Финал шоу «Разгон Космос» — в сентябре. Победителей назовут на большом астрономическом «Фестивале Движения первых» — «Звезда Гагарина». Ну а пока к своему запуску готовится новая команда.