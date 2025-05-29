«Не знакомит с очередной невесткой»: свекровь Ивлеевой не позвали на свадьбу

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Муж Насти Ивлеевой не представил ее своей маме

«Не знакомит с очередной невестой»: свекровь Ивлеевой не позвали на свадьбу

Фото: www.globallookpress.com/Карпухин Сергей

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Торжественная церемония бракосочетания прошла тайно.

Избранник блогера Насти Ивлеевой, ведущий канала «Культура» и предприниматель Филипп Бегак не познакомил любимую с мамой Дарьей Юлиановной. Об этом она сообщила в беседе с Starhit.ru.

По ее словам, сын представлять невестку ей не торопится. На вопрос о том, приняла ли она выбор наследника, женщина ответила локанично.

«Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой», — заявила свекровь Ивлеевой.

Сама Дарья живет в Крыму, где и проходила недавняя свадьба Филиппа и Насти. Однако на торжественное мероприятие маму жениха не пригласили. Вероятно, в долговечность этого союза не очень верится.

При этом Настя не прокомментировала слова свекрови, показывая идиллию с Бегаком в соцсетях. В январе блогер и вовсе намекала, что в планах у нее материнство.

«Девочка подумала и решила сфокусироваться на книгах, детях и других не менее интересных проектах! Уверена, вы отнесетесь с пониманием к моему решению», — сообщала она тогда.

Для возлюбленного Ивлеевой этот брак стал третий. От первого официального союза у него есть дочь Василиса. Также в 2022 году Филипп признавался, что живет со второй супругой, имя которой не раскрывал.

Ранее, писал 5-tv.ru, Настя Ивлеева отметила свое второе замужество.

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