Пиар-акция: российские космонавты раскритиковали полет Кэти Перри на корабле New Shepard

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Наши летчики покоряют межзвездное пространство не ради развлечения.

Не место для пиара: космонавты не признали полет Кэти Перри космическим

Фото: Zuma\TAСС

Полет певицы Кэти Перри на корабле New Shepard не был космическим. Об этом написало ТАСС со ссылкой на заявление российских космонавтов Ивана Вагнера и Александра Гребенкина на торжественной встрече участников экипажей 71 и 72 длительных экспедиций на МКС.

По словам летчиков, полет Кэти Перри и невесты американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санче был суборбитальным, а не космическим.

Вагнер уточнил, что Blue Origin — это коммерческая компания Безоса, который за свои собственные деньги может делать все, что хочет, в том числе и проводить подробные пиар-акции звездам.

Он также подчеркнул, что российские экипажи за пределами нашей планеты выполняют задачи, поставленные государственной программой.

Его коллега добавил, что отечественная пилотируемая космонавтика связана с наукой. Гребенкин подтвердил, что туристы тоже летают в космос. Однако он считает, что это не место для подобных развлечений.

«У нас все-таки наша отечественная космонавтика, в первую очередь, эта работа связана с научной составляющей, с эксплуатацией нашей техники ракетно-космической. Больше практической пользы идет и больше практического применения. Я не считаю, что космос — это прогулка и место для каких-то таких акций», — объяснил космонавт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Эмили Ратаковски раскритиковала полет Кэти Перри и невесту Джеффа Безоса в космос.

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