«Скрывается под толщей льда»: собака принесла домой голову человека в Башкирии

Инцидент произошел зимой, но стало известно о нем лишь в мае.

Собака принесла домой обледеневшую голову охранника в Башкирии. Об этом источник сообщил эксклюзивно 5-tv.ru

«23 декабря хозяин увидел питомца, который принес домой необычный обледеневший предмет. Мужчина не понял, что скрывается под толщей льда, поэтому просто положил „добычу“ собаки в ведро», — рассказал источник.

Больше в холодный сезон мужчина на дачу не возвращался. По приезде весной, он наткнулся на то самое ведро. Растаявший сюрприз его неприятно удивил. Все дело в том, что полюбившейся зимой собачьей игрушкой оказался обледеневший череп человека.

Правоохранители провели проверку по факту обнаружения останков человека и выяснили, что им является 61-летний охранник, пропавший еще минувшей осенью. Мужчина выпивал с товарищем, между ними завязался конфликт, который закончился дракой. К несчастью, нападавший не смог совладать со своим неуемным нравом и нанес погибшему удар кочергой. Осознав содеянное, злоумышленник избавился от тела.

После того, как тайное стало явным, самопровозглашенный убийца добровольно пришел в отделение полиции и написал явку с повинной. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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