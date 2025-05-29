Город не принял? Балкон обрушился на американского режиссера в Киеве

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

Американский режиссер Уолтерс получил травмы в Киеве из-за падения балкона

Фото, видео: Instagram*/drgeometry; 5-tv.ru

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Кинематографист обвинил главу украинской столицы в безответственности.

В Подольском районе Киева на американского режиссера Кристофера Уолтерса упал балкон. Он получил синяки и ушибы и обратился к мэру города, чтобы тот выяснил, кто виноват в таком состоянии здания. Режиссер попросил главу украинской столицы быть более ответственным.

«В центре столицы так падают балконы… Балкон, под которым люди проходят в подъезд. Нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!», — прокомментировал кинематографист.

Американский режиссер Кристофер Уолтерс также является и журналистом и оператором. Он уже долгое время работает на Украине, снимая фильмы о конфликте. Уолтерс больше известен своей документальной работой. Один из его последних фильмов «Комедия войны: Смех в Украине» рассказывает об украинских комиках. В роли продюсера он участвовал в создании другой документалки о конфликте на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как вооруженные силы России впервые за долгое время нанесли комбинированный удар по военным объектам ВСУ на Украине, в том числе и по аэродрому «Гоголев» в Киевской области.

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