Оружие к бою: ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам ВСУ

Среди них — аэродром «Гоголев» в Киевской области.

Впервые за долгое время Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по военным объектам ВСУ на Западной Украине при помощи крылатых ракет X-101, БПЛА-камикадзе «Герань-2» и оперативно-тактическими квазибаллистическими ракетами «Искандер-М». Об этом пишет EADaily.

Целями ударов стал целый ряд важных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них аэродром ВВС Украины «Гоголев» в Киевской области. На нем после попаданий российских боеприпасов зафиксированы возгорания. Также удар нанесли по складам авиационных боекомплектов, расположенных неподалеку от Красилова (Хмельницкая область). Эти боеприпасы использовала одной из эскадрилий тактической авиации Воздушных сил Украины, на вооружении которой стоят МиГ-29А и F-16AM.

Еще одной целью ударов стал аэродром Староконстантинов (Хмельницкая область). Судя по спутниковым снимкам, поражены склады авиационного керосина и боеприпасов. По нему удары наносились и ранее при помощи дронов-«камикадзе» «Герань-2», крылатых ракет Х-101 и аэробаллистических ракет «Кинжал». Данный аэродром Воздушные силы Украины до сих пор используют в качестве основной взлетно-посадочной полосы в рамках концепции BAS-90. Она в свою очередь была перенята у Швеции. Военные самолеты, согласно этой концепции, базируются в укрепленных районах, в которых присутствует основной аэродром и ряд вспомогательных взлетно-посадочных полос поменьше.

Также ВС РФ нанесли удары по объектам в Черниговской области, которые входят в цепочку поставок вооружений НАТО на Украину.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на Европейском форуме в Берлине заявил, что страны-союзницы Украины сняли ограничения на поставки ей своего дальнобойного оружия. Киев применяет французские и британские ракеты Srorm Shadow и SCALP еще с 2023 года. Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц препятствовал поставкам немецких боеприпасов Taurus. Новый же глава правительства Германии в ходе своей предвыборной кампании пообещал передать Украине дальнобойные ракеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США получили от Украины список условий для заключения мирного соглашения. Специальный представитель Кит Келлог заявил, что что после работы с документами обеих сторон будет организован следующий раунд переговоров.