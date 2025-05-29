На станции метро Таганская в Москве произошло задымление

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 433 0

Пассажиров выводят из вагонов поезда.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На станции метро Таганская в Москве произошло задымление. Кадры оказались распоряжении 5-tv.ru.

Как отметил источник 5-tv.ru движение поездов не остановили. Людей вывели из поезда, однако они сели в следующий в направлении Китай-города.

По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность. Задымление произошло не в поезде, а на путях. В пресс-службе московского метрополитена или Дептрансе ситуацию пока никак не прокомментировали. 

О пострадавших не сообщалось. На местре уже работают пожарные.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-1.10 88.95
-1.39
Все деньги у кармы на весах: финансовый гороскоп на июнь 2025

Последние новости

23:30
Петербуржец установил мировой рекорд по непрерывной импровизации на фортепиано
23:12
Отбирали телефоны и грозили увольнением: как прошла свадьба Насти Ивлеевой
22:50
Все здоровы? Теплоход «Михаил Булгаков» прибыл в Москву
22:45
На станции метро Таганская в Москве произошло задымление
22:10
«Много несостыковок»: адвокат Тиммы разгласила подробности о жизни Седоковой
22:00
Путин рассказал об особенностях Крыма: «Уникальное место на Земле»

Сейчас читают

На станции метро Таганская в Москве произошло задымление
Время лечит? Как прийти в себя после расставания или смерти близкого человека
Обойдемся без диет: как дыхательные техники влияют на наш вес
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025