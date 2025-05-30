Новая схема: мошенники используют звонки от имени вузов для кражи данных

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Мошенники начали использовать звонки от имени вузов для кражи данных с Госуслуг

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Аферисты обманом получают доступ к учетным записям Госуслуг, представляясь сотрудниками университетов.

Мошенничество в России вышло на новый уровень. Как пишут «Известия», жертвами аферистов все чаще становятся студенты и люди с высшим образованием.

Злоумышленники звонят учащимся от имени вузов и предлагают подтвердить право на стипендию через Госуслуги. А выпускникам — пройти тестирование в несуществующей «системе учета образования». Или же подтвердить наличие диплома. Для этого якобы предлагают помочь с «авторизацией на портале». И выманивают логин и пароль от Госуслуг. В момент, когда пользователь передает код из СМС, контроль над его аккаунтом оказывается у злоумышленника.

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