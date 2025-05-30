«Сугубо мирный вопрос»: Путин обсудил с Совбезом тему здравоохранения

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Президент отметил важность обеспечения россиян лекарствами.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин обсудил тему здравоохранения с постоянными членами Совбеза. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Президент подчеркнул важность обеспечения россиян лекарствами.

«У нас в повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности сегодня вроде бы сугубо мирный вопрос. Вопросы здравоохранения, но обеспечения суверенитета, безопасности России особенно связано с обеспечением лекарственными препаратами, — вопрос не праздный в сегодняшних условиях. Слово Голиковой Татьяне Алексеевне. Прошу», — сказал президент.

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«Сугубо мирный вопрос»: Путин обсудил с Совбезом тему здравоохранения

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