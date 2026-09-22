«Третьесортные клоуны»: Трамп подаст апелляцию на иск запрещенных им СМИ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

По его словам, распространяющим ложь агентствам нет места в «важном кабинете в мире».

Из-за чего начался конфликт Трампа с журналистами и СМИ

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Трамп заявил, что подаст апелляцию на иск трех СМИ о доступе в Белый дом

Президент США Дональд Трамп объявил о планах подать апелляцию по иску двух телеканалов CNN и MS NOW, а также информационного издания Politico, добивающихся восстановления доступа в Белый дом. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Глава государства обосновал свою позицию тем, что упомянутые медиаагентства являются «распространителями фейковых новостей», которые размещают «только гадости». Он обвинил СМИ в подрыве национальной безопасности США.

«Издания <…> не должны иметь доступа к самому важному кабинету в мире», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также жестко осудил журналистов, причастных к публикациям такого рода. Президент сравнил таких представителей прессы с «третьесортными клоунами» и сообщил, что они сознательно искажают факты.

Накануне Трамп объявил об ограничении доступа в Белый дом для представителей CNN, MS NOW и Politico. Он принял решение из-за того, что агентства, по его словам, освещали его деятельность, а также работу администрации в негативном свете. Президент также предупредил другие СМИ о последствиях в случае распространения «фейков». В ответ издания подали коллективный иск в федеральный суд с целью оспорить его решение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп на Генассамблее ООН затронет темы суверенитета и мирного урегулирования на Украине, а также поднимет иранскую проблему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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